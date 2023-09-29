Okan Buruk'tan 3 yerli için yeni formül

Galatasaray, ekim ayındaki milli araya kadar üç kritik sınavdan geçecek. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Ankaragücü, Manchester United ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
Özellikle Manchester United maçı, Kopenhag beraberliği nedeniyle büyük önem kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk da bu nedenle İngiliz devi ile oynanacak karşılaşmayı 'hedef maç' olarak belirledi. Başarılı çalıştırıcı; Manchester'da, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Cumartesi günkü Ankaragücü sınavı, bu anlamda prova olacak.
3 OYUNCU İÇİN HAZIRLIK
İngiltere Premier Lig deneyimli Sanchez, Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi salı günü Manchester'da ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Buruk; bu oyuncuları hazırlamak için, ligdeki 8+3 kuralı nedeniyle farklı formüller üzerinde çalışıyor.
Zaha ve Ndombele'nin takıma girmesi için ilk 11'de sürekli şans bulan 3 yerlinin değişmesi gerekiyor. Buruk; kalede Günay, sağ bekte Kaan, sol bekte Abdülkerim'i oynatırsa; Sanchez, Zaha ve Ndombele'ye yer açılmış olacak. İngiltere'de ilk 11'in ise yabancılardan oluşması bekleniyor.
Özellikle Manchester United maçı, Kopenhag beraberliği nedeniyle büyük önem kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk da bu nedenle İngiliz devi ile oynanacak karşılaşmayı 'hedef maç' olarak belirledi. Başarılı çalıştırıcı; Manchester'da, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Cumartesi günkü Ankaragücü sınavı, bu anlamda prova olacak.
3 OYUNCU İÇİN HAZIRLIK
İngiltere Premier Lig deneyimli Sanchez, Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi salı günü Manchester'da ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Buruk; bu oyuncuları hazırlamak için, ligdeki 8+3 kuralı nedeniyle farklı formüller üzerinde çalışıyor.
Zaha ve Ndombele'nin takıma girmesi için ilk 11'de sürekli şans bulan 3 yerlinin değişmesi gerekiyor. Buruk; kalede Günay, sağ bekte Kaan, sol bekte Abdülkerim'i oynatırsa; Sanchez, Zaha ve Ndombele'ye yer açılmış olacak. İngiltere'de ilk 11'in ise yabancılardan oluşması bekleniyor.