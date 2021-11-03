Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 6. takım olarak şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Okan Buruk için son dakika gelişmesi yaşandı. Azerbaycan Milli Takımı için başarılı teknik direktörle görüşmelerin başladığı öne sürüldü.



GELECEK AY BASI GİDİYOR



Azerbaycan A Milli Takımı'nın başında bulunan İtalyan teknik adam Giovanni de Biasi'nin sözleşmesinin gelecek ay sona ereceği ve uzatılmasının düşünülmediği bildirildi. İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayıracak olan Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, milli takımın başına Türk bir hoca getirmeyi planladığı, mevcut adaylar arasında Okan Buruk isminin öne çıktığı belirtildi.



2+2 YILLIK İMZA



Azeri yetkililerin Okan Buruk için temas kurdukları ve mukavele şartlarını görüştükleri iddia edilirken, Buruk ile 2+2 yıllık bir sözleşmenin müzakere edildiği de öne sürüldü.



TFF İLE TEMAS HALİNDELER



Azeri basınındaki haberlerde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun da, Türk bir teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçmesi konusunda Azerbaycan Futbol Federasyonu ile temasta olduğu aktarıldı.



ŞENOL GÜNEŞ SONRASI OKAN BURUK İDDİASI



A Milli Takımımızın EURO 2020'de gösterdiği kötü performansının sürmesi ve 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında da istenilen performansın sergilenmemesi sonrasında TFF, Milli takım teknik direktörlük görevinden Şenol Güneş'i alma kararı vermişti. Güneş, sonrasında birçok Türk teknik adamın ismi geçmişti.



MİLLİ TAKIMLA DA ANILMIŞTI



Başakşehir ile gösterdiği başarı ve gelen şampiyonluk sonrasında 48 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk'un adı A Milli Takım ile sık sık anılmıştı. Ancak TFF'de görev yapan eski milli futbolcu Hamit Altıntop sürpriz bir hamle ile Almanya'dan Stefan Kuntz ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.





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