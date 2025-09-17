"Galatasaray hep kazanmaya oynar! En çok şampiyon olan takım! Avrupa'da kupa kazanan takım! Türkiye'nin en başarılı takımı! Biz yine kazanmak için sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan, Eintracht Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Victor Osimhen ile ilgili konuşan Okan Buruk "Osimhen, milli takımda sakatlandı, biliyorsunuz. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Ağrıyla oynayıp oynayamayacağı önemliydi. Son iki gün antrenmanlarda denedi ama kendisinden gelen bildirimler oynayamayacağı yönündeydi. %100'ünü veremediği bir şekilde oynamasının ne ona ne bize faydası olmaz. Osimhen'in yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz." dedi.Maçla ilgili konuşan Okan Buruk "İki takımın oyun olarak birbirine benzer çok yönleri var. Agresif baskıyı seven, topa sahip olan ve geriden oyun kuran takımlarız. Ayrıca oyuncu kaliteleriyle hücumda etkili işler yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden iki takımı benzetiyorum. kadro yapısı olarak da çok önemli oyuncular var iki takımda da... Bir takım daha tecrübeli, bir takım ise daha genç. Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama iki takım da çok hızlı bir şekilde skoru değiştirebiliyor. Sahada daha iyisini yapan favori olacak. Bu tür maçlarda, Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve deplasmanda iki takımında favori olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istediklerini söyleyen Okan Buruk "Üç sene üst üste şampiyon olmuş, ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış bir takımdan insanlar çok fazla ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçları merakla bekliyorlar. Bu heyecan bizde de taraftarımızda da var.Beklenti bu sene daha fazla. Bu beklentiyi karşılayacak çok da iyi bir kadro kurduk. Önemli bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizle yarışabilecek önemli bir kadro kurduk. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun çok iddialı olduğunu düşünüyorum.Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlıklar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu, kazandığımız, kaybettiğimiz veya elendiğimiz maçlar oldu ama bunlar futbolun içinde var.Bir takımın kupa kazanması, en iyi örneği PSG. Çok uzun süre büyük yatırımlar yaptı ama belki en beklenmedik sezonda, en genç kadrosuyla, en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.O yüzden Avrupa; kendi dönemimi de hatırlatmak isterim. 2000 şampiyonluğu gelene kadar tabii ki orda 3 yıllık süreç. Oraya da Şampiyonlar Ligi grup aşamasından gelmiştik. Son iki maçtan dönüp UEFA Kupası'na katılmıştık.Tabii ki başarılar önemli ama bunları doğru adımlarla gerçekten geliştirerek atmak önemli. Bundan önceki üç sene de bunu yaptık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapabileceğimizi, çok daha dikkatli olacağımızı ve çok küçük detayların maçlar kazandırdığı ya da kaybettirdiği bir yer. Hepimiz çok hazır olmamız gerekiyor." dedi.Okan Buruk ayrıcaKaan Ayhan, taraftarların engellenmesiyle ilgili "Bayern Münih maçında da Galatasaraylı taraftarları engellemeye çalışmışlardı ama başaramamışlardı." açıklamasını yaptı.Öte yandan Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli futbolcu Can Uzun hakkında açıklama yapan Kaan Ayhan "Can Uzun'u tanıyorum, iyi bir oyuncu. İnşallah yarınki maçta takımı için faydalı olamaz. Biz onu durdurmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.