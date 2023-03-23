Okan Buruk: 'Kötümser havaya gerek yok'

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada dinlenen Galatasaray, çarşamba günü itibarıyla sahaya inerken, teknik direktör Okan Buruk da terapi seanslarına başladı.



Antrenman öncesi oyuncularıyla bir moral konuşması yapan Buruk, Konyaspor deplasmanı dönüşünde uçakta oluşan karamsar havanın bir an önce terk edilmesi gerektiğini vurguladı. Hâlâ Süper Lig'in lideri olduklarını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız. Dolayısıyla panik veya kötümser bir hava içinde olmaya gerek yok. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak" diye konuştu.



KADRODA İSTİKRAR PLANI



Ekibiyle de kritik toplantılar yapan Buruk, "Kadroda istikrar" kararı aldı. Tüm oyuncularına süre verebilmek adına mümkün olduğunca rotasyonlu tercihler yapan Okan hoca, ideal 11'i sakatlıklar ve cezalar dışında ligin kalan bölümünde değiştirmeyi düşünmüyor. Galatasaray'ın hocası, Milli aradan sonraki Adana Demirspor karşılaşmasında hazır olan en iyi ilk 11'i sahaya sürüp sonrasında da aynı şekilde yola devam etmenin hesapları içinde.



ZANIOLO'DAN VAZGEÇMEK YOK



Takımın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'ya henüz bir maçta tam süre vermeyen Okan Buruk'un aldığı kritik kararlardan biri de genç oyuncuyla ilgili. Buruk, milli ara sonrası oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Zaniolo'yu tamamen ilk 11'e adapte etmeyi planlıyor.



Bir yandan Mertens'in geri dönüşünü de dört gözle bekleyen Okan hocanın hedefi, Zaniolo'yu sağ kanatta, Mertens'i de forvet arkasında kullanabilmek. Başarılı çalıştırıcı, bu ikiliyi bir araya getirdikten sonra bir daha hücum hattında mecbur kalmadıkça değişiklik yapmayı düşünmüyor. Özel bir çalışma programıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanan Zaniolo'nun en büyük hedefi ise yeniden İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil olabilmek.





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