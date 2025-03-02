Okan Buruk, Kasımpaşa'da tribünde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında saha kenarında takımının başında yer alamadı.
Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.
Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.
Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.
Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.