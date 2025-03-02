Okan Buruk, Kasımpaşa'da tribünde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Kasımpaşa'da tribünde!
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02 Mart 2025 16:30
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında saha kenarında takımının başında yer alamadı.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.

Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.

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