Okan Buruk, Kadıköy'de rahat; namağlup

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 11. derbisine çıkacak.
İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'e karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlılar'la oynadığı müsabakalarda ise Buruk 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.
TOPLAM 18 MAÇI VAR
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
TAM 10 PUAN ÇIKARDI
Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de oynadığı son derbilerde de rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Cim Bom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.
İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'e karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlılar'la oynadığı müsabakalarda ise Buruk 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.
TOPLAM 18 MAÇI VAR
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
TAM 10 PUAN ÇIKARDI
Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de oynadığı son derbilerde de rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Cim Bom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.