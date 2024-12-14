Göztepe'de 4 eksik, 1 belirsiz!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe pazar günü Mersin'de karşılaşacak.



Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Haftaya 24 puanla 6. sırada giren Göztepe, bu sezon deplasmanda tek galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana ve kırmızı kart cezalısı Ogün Bayrak pazar günü forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Ahmed Ildız'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



Süper Lig'de rakibiyle 5. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.



