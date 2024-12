Vanlı kick boksçu Saki, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Van'da antrenör amcasının yönlendirmesiyle kick boksla tanışan 18 yaşındaki Can Muhammet Saki, uluslararası organizasyonlarda başarılar hedefliyor.



Kick boks antrenörü olan amcası Serkan Saki'nin yönlendirmesiyle 5 yıl önce spor yapmaya başlayan Can Muhammet Saki, Ferdi Sporlar Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor.,



İstanbul'da 1 Aralık'ta düzenlenen King of Kings Kick Boks Gecesi'nde 71 kiloda rakiplerini yenerek şampiyon olan Saki, 15 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ringe çıkacak.



Günde çift antrenman yaparak müsabakaya hazırlanan Saki, AA muhabirine, kick boksa iyi dereceler almak için sürekli çalıştığını söyledi. Gençlere hayallerinin peşinden koşmaları için tavsiyelerde bulunan Saki, şunları söyledi:



"2019'dan beri kick boks yapıyorum. Bir hafta önce kick boks müsabakasına katıldım. Müsabakaya 100 sporcu katıldı. 71 kiloda rakibimi yenerek yurt dışı bileti almaya hak kazandım. 15 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Yarışmaya hazırlanıyorum."



Antrenörü Serkan Saki ise "25 yıldır bu sporu yapıyorum. Muhammed yaklaşık 5 yıldır yanımızda. Yeğenim ve aynı zamanda sporcum. Kick boksta Türkiye ikinciliği var. Profesyonel ligde şampiyonluğu var. Şimdi Arnavutluk'ta düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor." dedi.