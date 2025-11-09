Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesi hata ve kayıp yaşamak istemiyor.
Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan ve uyarılarda bulunan Okan Buruk, "Hata istemiyorum." dedi.
ICARDI VE OSIMHEN KARARI
Avrupa'dan Ajax zaferi ile dönen ve bugün ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk sürpriz hazırlığında.
Devler Ligi'nde altı golle krallık koltuğunda oturan Victor Osimhen uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada olacak. En son geçen sezon Tottenham mücadelesinde beraber oynayan ikili, önlü arkalı olacak. Yapıcı ve kucaklayıcı tavrından dolayı ödüllendirilecek olan Icardi, Osimhen'in arkasında bağlantı oyuncusu olarak kullanılacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesi hata ve kayıp yaşamak istemiyor.
Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan ve uyarılarda bulunan Okan Buruk, "Hata istemiyorum." dedi.
ICARDI VE OSIMHEN KARARI
Avrupa'dan Ajax zaferi ile dönen ve bugün ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk sürpriz hazırlığında.
Devler Ligi'nde altı golle krallık koltuğunda oturan Victor Osimhen uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada olacak. En son geçen sezon Tottenham mücadelesinde beraber oynayan ikili, önlü arkalı olacak. Yapıcı ve kucaklayıcı tavrından dolayı ödüllendirilecek olan Icardi, Osimhen'in arkasında bağlantı oyuncusu olarak kullanılacak.