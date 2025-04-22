Okan Buruk: "Fırsat ayağımıza geldi"

Fenerbahçe ile puan farkının 5'e çıkmasıyla şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Burak, "Fırsat ayağımıza geldi" dedi

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Fırsat ayağımıza geldi'
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22 Nisan 2025 08:04
Son güncelleme 22 Nisan 2025 08:26
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla birlikte bitime altı hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla sezonu taçlandırmak istiyor.

"KULPUNDAN TUTALIM"

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önlerinde tarihî bir fırsatın olduğunu söylerken "Kesinlikle gevşemek yok, aksine oyunumuza daha sıkı sarılacağız. İlk kupanın kulpuna inşallah bu akşam yapışacağız. Konyaspor'u yenerek adımızı finale yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen



 

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