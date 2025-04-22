Okan Buruk: 'Fırsat ayağımıza geldi'

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla birlikte bitime altı hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla sezonu taçlandırmak istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"KULPUNDAN TUTALIM"
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önlerinde tarihî bir fırsatın olduğunu söylerken "Kesinlikle gevşemek yok, aksine oyunumuza daha sıkı sarılacağız. İlk kupanın kulpuna inşallah bu akşam yapışacağız. Konyaspor'u yenerek adımızı finale yazdıracağız" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen
"KULPUNDAN TUTALIM"
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önlerinde tarihî bir fırsatın olduğunu söylerken "Kesinlikle gevşemek yok, aksine oyunumuza daha sıkı sarılacağız. İlk kupanın kulpuna inşallah bu akşam yapışacağız. Konyaspor'u yenerek adımızı finale yazdıracağız" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen