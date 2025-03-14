Okan Buruk: "Biz kazanalım, Fenerbahçe düşünsün"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Onvo Antalyaspor maçı öncesi futbolcularına mesaj verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Biz kazanalım, Fenerbahçe düşünsün'
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14 Mart 2025 15:04
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a yükseltip ezeli rakibini Samsunspor maçı öncesi baskı altına almayı hedefleyen Okan Buruk futbolcularına, "Galibiyete odaklanın. Biz çıkıp kazanalım, gerisini onlar düşünsün."

Buruk, "Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Bu kritik periyot öncesi moral bozukluğu yaşamayalım ve milli araya mutlu, huzurlu gidelim" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, hocalık kariyerinde Antalyaspor'a karşı ligde hiç kaybetmedi. Genç teknik adam, eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı oynadığı lig maçlarının da tamamıını kazandı. İki hocanın karşılaştığı üç maçta da gülen taraf Buruk oldu.

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