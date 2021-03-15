Oğulcan Çağlayan vites artırdı!

İdmanlarda büyük efor harcayan Oğulcan kadro rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan vites artırdı!
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15 Mart 2021 10:54
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan 11 maçtır formasından uzak kaldı.

İlk 5 sınavda sakatlığı, sonrasındaki 3 karşılaşmada cezası ve son 3 maçta da Terim'in tercihi nedeniyle 21 kişilik kadroda yer almayan genç oyuncu sırasını bekliyor.

Yeniden hocasının gözüne girmek adına idmanlarda büyük efor harcayan Oğulcan kadro rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.

TERİM: "GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 



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