Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan 11 maçtır formasından uzak kaldı.



İlk 5 sınavda sakatlığı, sonrasındaki 3 karşılaşmada cezası ve son 3 maçta da Terim'in tercihi nedeniyle 21 kişilik kadroda yer almayan genç oyuncu sırasını bekliyor.



Yeniden hocasının gözüne girmek adına idmanlarda büyük efor harcayan Oğulcan kadro rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.



TERİM: "GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM"



Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



