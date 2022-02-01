Oğulcan Çağlayan'ın yeni rotası TFF 1. Lig!

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, bir flaş transfer daha imza atmak için çalışmalara başladı. Eflatun sarılı takım, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı transfer etme amacında.



İstanbul ekibi, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime talepte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.



Eyüpspor'u Instagram hesabından da takip eden Oğulcan, yarım sezonluğuna Süper Lig için şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul ekibine transfer olabilir.



Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oğulcan'ı isteyen kulüplerden biri de Giresunspor. Teknik direktör Hakan Keleş, oyunucuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.



25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 800 bin euro.



JESSE SEKİDİKA BEKLENİYOR



TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, son olarak Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Jesse Sekidika'nın açıklanması ise an meselesi.



İstanbul ekibi, bu transfer için FIFA'dan gelecek onayı bekliyor.





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