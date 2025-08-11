Oğulcan Çağlayan: 'Bazı mağlubiyetler birçok galibiyete gebedir'

Kocaelispor'un tecrübeli futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



"BAZI MAĞLUBİYETLER BİRÇOK GALİBİYETE GEBEDİR"



Mağlubiyetin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Oğulcan, "Bazı mağlubiyetler birçok galibiyete gebedir. Bu da bizim için öyle bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.



