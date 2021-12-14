OGM Ormanspor, Romanya deplasmanında

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda 15 Aralık Çarşamba Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.
Sepsi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.
Başkent temsilcisi, F Grubu'nda ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti.
Sepsi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.
Başkent temsilcisi, F Grubu'nda ikinci olarak son 32 turuna yükselmişti.