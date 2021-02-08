OGM Ormanspor, Brittney Sykes'la yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyun kurucusu Brittney Sykes'la yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Brittney Sykes'la yollarını ayırdı
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08 Şubat 2021 16:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyun kurucusu Brittney Sykes'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Sezon başında OGM Ormanspor'a transfer olan Sykes, ligde çıktığı 18 maçta 15.1 sayı ortalamasıyla mücadele etti.



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