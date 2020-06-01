Odion Ighalo, 8 ay daha Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Çin kulübü Şanghay Shenhua'dan kiraladığı Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs 2020'de biten sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs 2020'de biten sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın