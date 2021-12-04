Nwakaeme: "Ömür ve Parmak bana kolbastı öğretti"

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Nwakaeme, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Nwakaeme: 'Ömür ve Parmak bana kolbastı öğretti'
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04 Aralık 2021 18:34
Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Anthony Nwakaeme, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda oynadığı kolbastı için konuşan Nijeryalı futbolcu, "Abdüş ve Parmak'tan öğrendim kolbastı dansını. Sürekli kolbastı oynuyorlar. Bana da onlar öğretti." dedi.

Atılan her golün önemli olduğunu söyleyen Nwakaeme, "Attığımız her gol önemli. Takımın kazanması çok önemli. Günün sonunda kazanan taraf biziz. Hanemize 3 puan yazdırdık. Bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.


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