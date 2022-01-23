Nwakaeme, Galatasaray maçlarında coşuyor

Daha önce Galatasaray'a rakip olduğu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösteren Anthony Nwakaeme, 2 maç aradan sonra 11'e dönüyor. Nijeryalı yıldız, Fırtına'nın derbideki en önemli kozu olacak

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Nwakaeme, Galatasaray maçlarında coşuyor
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23 Ocak 2022 12:22
Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11'de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak.

Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan'a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına'nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı'nda fark yaratmak istiyor.

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