Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı "ilki" hedefliyor!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında bir ilki kovalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı 'ilki' hedefliyor!
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05 Mart 2022 12:49
Trabzonspor'da son haftalardaki performansıyla takımın aldığı skorlarda önemli katkılar sağlayan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de bugüne kadar 18 farklı takıma gol atma başarısı gösterdi.

Ancak Nijeryalı oyuncunun 4 sezondur formasını giydiği bordo - mavili ekipte Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmuyor.

Pazar günkü karşılaşmada bu şanssızlığını kırmak isteyen 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından birisi olacak.

Bu sezon bordo - mavili formayla 25 maça çıkan Nwakaeme, 10 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

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