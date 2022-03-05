Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı 'ilki' hedefliyor!

Trabzonspor'da son haftalardaki performansıyla takımın aldığı skorlarda önemli katkılar sağlayan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de bugüne kadar 18 farklı takıma gol atma başarısı gösterdi.



Ancak Nijeryalı oyuncunun 4 sezondur formasını giydiği bordo - mavili ekipte Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmuyor.



Pazar günkü karşılaşmada bu şanssızlığını kırmak isteyen 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından birisi olacak.



Bu sezon bordo - mavili formayla 25 maça çıkan Nwakaeme, 10 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.





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