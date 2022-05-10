Nwakaeme'den geleceği için açıklama!

Trabzonspor'un kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı. Yıldız isim, Fenerbahçe iddialarına da cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'den geleceği için açıklama!
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10 Mayıs 2022 23:41
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçının ardından geleceği için açıklama yaptı ve Fenerbahçe haberlerine yanıt verdi.

Nwakaeme, "Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

"Benim geleceğim Trabzonspor'da" diyen yıldız futbolcu, "Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek yıldız ismin adı transfer için Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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