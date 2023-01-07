Nuri Şahin: 'Çok memnunum diyemem'

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada bir puanın değerli olduğunu ifade etti.



Şahin, maça daha iyi ve kontrollü başlayan tarafın kendileri olduğunu belirtti.



İlk yarının ikinci bölümünde taktik anlayışında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Şahin, ikinci yarıda sistem değişikliği yaptıklarını dile getirdi.



İki takımın da puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, "Çok memnunum diyemem ama değerli bir puan aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.





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