Nurettin Açıkalın: 'Bu yıl her yıldan önemli bir yıl olacak'

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynanacak ilk maç öncesinde taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak tüm Kayseri halkını takıma destek olmaya çağırdı.



Kayserispors Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bu yıl Kayserispor için her yıldan daha önemli bir yıl olacak. İlk maçımız Türkiye'nin büyük ve önemli takımlarından biri ile olacak. Mutlaka taraftarlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Kayserispor'a olan vefalarını göstereceklerine inanıyorum. Bizi bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmazlar. Daha başarılı bir lig dönemi geçireceğimize inanıyorum. Tüm şehir kenetlenerek bunu çok rahat çözeceğimize inanıyorum" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Alanyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bu kapsamda her iki takım hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu birlikte takip etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: TÜM TAKIMLARI ERCİYES'E DAVET EDİYORUM

AÇIKALIN: TARAFTARLARIMIZI BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET EDİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç her iki takıma da başarılar dileyerek,şeklinde konuştu.Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise,ifadelerini kullandı.Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da,dedi.Öte yandan, Kayserispor- Alanyaspor karşılaşması Akdeniz ekibinden Andraz Sporar ile Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 sona erdi.