Denver Nuggets'ın, LA Clippers guardı Russell Westbrook'la takas yapmaya "net ilgi" gösteren tek takım olduğu bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Clippers'ın gelecek sezon sadece 4 milyon dolar maaş alacak olmasına rağmen Westbrook'un takas piyasasını "açık bir şekilde araştırdığını" bildirdi.



Westbrook geçtiğimiz ay Los Angeles'ta kalmak için kontratındaki oyuncu opsiyonunu kullanmış olsa da, Clippers'ın kendisini takımda tutmak gibi bir niyeti olmadığı düşünülüyor.



Geçtiğimiz sezon 11,1 sayı, 5,0 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalayan Russ, James Harden'ın arkasında yedek oynadığı için birçok kategoride kariyerinin en düşük seviyelerini görmüştü.





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