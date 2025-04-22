İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ve Nottingham Forest karşılaştı.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 5. dakikada Elliot Anderson ve 17. dakikada Chris Wood'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı. Tottenham, 87'de Richarlison ile farkı 1'e indirsede puan için yeterli olmadı.



Ayrıca konuk takımın 10. dakikada Chris Wood ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Premier Lig'de 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren ve 18. galibiyetini elde eden Nottingham Forest puanını 60 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan Tottenham, 18. kez yenildi ve 37 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Nottingham Forest, Brentford'u konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.



