Norman Powell, serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor

Portland Trail Blazers guardı Norman Powell'ın 2021-22 sezonu için 11.6 milyon dolarlık opsiyonunu reddedeceği ve sınırsız bir serbest oyuncu olacağı iddia edildi.



Opsiyonu üzerine karar vermesi için 22 Temmuz'a kadar zamanı olan Powell, 1 Ağustos'ta resmi olarak serbest oyuncu piyasasına girecek.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Trail Blazers'ın Powell'ı en büyük önceliği haline getirmeyi planladığını, ancak 28 yaşındaki oyuncunun piyasadaki en iyi serbest guardlardan biri olarak birden fazla talibinin olmasının beklendiğini açıkladı.



Powell, bu sezon oynadığı 69 maçta 18.6 sayı, 3.1 ribaund, 1.9 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla, kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.



Trail Blazers ekibi Powell'ı, Gary Trent Jr. ve Rodney Hood karşılığında Toronto Raptors'tan son takas gününde almıştı.



