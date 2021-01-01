Noah: "LeBron'a karşı oynadığımız her maç, bir savaş gibiydi"

Chicago Bulls'un eski All-Star oyuncusu Joakim Noah, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile arasındaki husumetten bahsetti.



Kısa süre önce Quentin Richardson ve Darius Miles'ın sunduğu yaptığı 'Knuckleheads' isimli podcast'te konuk olan Noah, kariyeri boyunca James'le olan atışmaları hakkında konuştu:



"Miami Heat'e, Cleveland'a, LeBron'un bulunduğu her takıma karşı oynadığımız her maç birer savaş gibiydi. Bu maçlar, takvimde daire içine aldığınız maçlar oluyordu."



İkili arasındaki atışma, 2010 yılında LeBron'un Cleveland Cavaliers forması giydiği dönemde başlamıştı. Noah, ekibinin Cavaliers'a karşı oynadığı bir maçta LeBron'u serbest atış çizgisinde dans ederken gördüğünde sinirlenmiş ve Cavs yıldızına küfür etmişti. LeBron bu ifadelere karşı Noah'ın üzerine yürümüş ve durum biraz kontrolden çıkmıştı.



Cavaliers, aynı sezonun playofflarındaki ilk turda Bulls ile karşılaştığında ise, bu rekabet daha da alevlenmişti. Bulls ekibi beş maçta seriden elendikten sonra Noah, basın toplantısında LeBron'un memleketi Cleveland ile alenen dalga geçmişti.



