N'Koudou İngiltere'ye geri dönüyor

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya Queens Park Rangers talip oldu.



Championship takımı, son olarak Premier Lig'de Tottenham formasını terleten oyuncuyu yeniden Londra'ya getirmek istiyor.



QPR'ın Tottenham ile bağlantılarının olması transferin gerçekleşmesi için önemli bir koz olarak görülüyor.



Beşiktaş, N'Koudou'nun bonservisini 4.5 milyon avro karşılığında almıştı. Fransız kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 32 resmi maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



