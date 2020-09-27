'Nikola Kalinic, Beşiktaş'a 'Evet' diyecek'

Beşiktaş'ın Nikola Kalinic transferinde sona geldiği ve kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öne sürüldü.



Siyah-beyazlı kulüp, 3 milyon euro maaş isteyen Nikola Kalinic'e son olarak , 2 milyon 750 bin Euro teklif ve etti ve rakamı daha fazla artmayacağını bildirdi.



İspanyol basını, bu teklifin ardından Hırvat golcünün, Beşiktaş'ın teklifini kabul etme kararı aldığını duyurdu. Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ancak yedek kalen 32 yaşındaki golcünün, 11'de oynamak istediği için Beşiktaş'a 'Evet' diyeceği duyuruldu.



Atletico Madrid'in Luis Suarez'e imza attırdıktan sonra Nikola Kalinic'i artık kadroda düşünmediği ve kısa süre içerisinde sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kalinic'in de haftalardır görüşme yaptığı Beşiktaşlı yöneticilerle, resmi sözleşmenin altına imza atacağı vurgulandı.



Öte yandan Nikola Kalinic'in Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



