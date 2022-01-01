Nikola Jokic, Denver'la bu yaz 'supermax' yolunda!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, bu yaz takımıyla bir 'supermax' kontrat uzatması imzalamasının beklendiği söylendi.



Jokic'in menajeri Misko Raznatovic, URBONUS isimli podcast'te Denver yıldızının bu yaz serbest oyuncu döneminde Nuggets ile bir 'supermax' uzatması imzalamasının beklendiğini doğruladı:



"Beklentilerimize göre bu yaz imzalanması gerek. Kontrat tabii ki de hak ettiği şekilde maksimum miktarda olacak."



Jokic, geçtiğimiz yaz MVP ödülünü kazandıktan sonra 2022 veya 2023'te bir supermax sözleşmesi imzalamak için uygun duruma gelmişti. ESPN'den Bobby Marks'a göre Jokic'in 2022'deki supermax uzatmasının, toplamda 241 milyon dolar ile (121.5 milyon dolarlık maaş sınırına göre) NBA tarihinin en büyük sözleşmesi olması bekleniyor.



Şu anda Jokic, 25.5 sayı, 13.8 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



