Nijmegen Türk oyuncularıyla kazandı!

Hollanda Ligi'nde NEC Nijmegen, Ali Akman ve Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ın gol attığı maçta Groningen'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Eintracht.de
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Nijmegen Türk oyuncularıyla kazandı!
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31 Ekim 2021 18:25
Hollanda Ligi'nin 11. haftasında NEC Nijmegen, kendi sahasında Groningen ile karşı karşıya geldi.

Goffertstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nijmegen 3-0 kazanmayı başardı. Nijmegen'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ali Akman, 55. dakikada Elayis Tavşan ve uzatma dakikalarında Jonathan Okita kaydetti.

ALİ AKMAN 66, ELAYİS TAVŞAN 83 DAKİKADA SAHADA KALDI

Öte yandan karşılaşmada Ali Akman 66. dakikada yerini Mattsson'a bıraktı. Elayis Tavşan ise 83. dakikada kenara gelirken, Verdonk oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Nijmegen puanını 17'ye yükseltirken, Groningen 10 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nin 12. haftasında Nijmegen kendi sahasında bu kez Heerenveen'i konuk edecek. Groningen ise kendi sahasında Waalwijk ile karşı karşıya gelecek.


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