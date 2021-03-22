Nihat Özdemir'den Fenerbahçe için 28 şampiyonluk mesajı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların da kabul edilerek şampiyonluk sayılarının 28 olarak tescil edilmesi talebi ile ilgili konuştu. (Nihat Özdemir'in tüm sözleri, TIKLAYIN)
Kurulların Fenerbahçe'nin başvurusunu incelediğini kaydeden Özdemir, "Fenerbahçe'nin şampiyonlukları konusunda bir müracaatı oldu, kurullarımız bunu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecek. Fenerbahçe müracaat edince, İstanbulspor Başkanı aradı ve 'Başkan biz de şampiyon olmuşuz' dedi. Bizim yayın gelirlerinden dağıttığımız bir pay var, bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Daha önce de bir müracaat var, o zaman bir ret var. Biz inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu, "Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz." açıklamasıyla gerçekleştirmişti.
Kurulların Fenerbahçe'nin başvurusunu incelediğini kaydeden Özdemir, "Fenerbahçe'nin şampiyonlukları konusunda bir müracaatı oldu, kurullarımız bunu inceliyorlar, yakın zamanda tahmin ediyorum ki bir cevap verilecek. Fenerbahçe müracaat edince, İstanbulspor Başkanı aradı ve 'Başkan biz de şampiyon olmuşuz' dedi. Bizim yayın gelirlerinden dağıttığımız bir pay var, bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Daha önce de bir müracaat var, o zaman bir ret var. Biz inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu, "Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz." açıklamasıyla gerçekleştirmişti.