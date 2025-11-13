13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Nihat Özdemir: "Messi'ye kapıyı açardım"

Camp Nou'nun inşaatını üstlenen Nihat Özdemir, Lionel Messi'nin stadyumu ziyaretiyle ilgili konuştu.

calendar 13 Kasım 2025 10:40
Haber: Akşam, Fotoğraf: Instagram
Nihat Özdemir: 'Messi'ye kapıyı açardım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lionel Messi'nin gece yarısı Türk şirketi Limak tarafından inşa edilen yeni Spotify Camp Nou Stadı'nı ziyaret etmesi, İspanya'da gündem olmayı sürdürüyor.

İspanyol medyası, Arjantinli efsanenin kulüp yönetimine bilgi vermeden, gece yarısı plansız bir şekilde içeriye girdiğini ve Limak'ın güvenlik görevlilerinden izin alarak stadı gezdiğini yazdı. Messi de dün İspanyol basınına yaptığı açıklamada ziyaretin planlı olmadığını, stadın yanından geçerken içeriye girip, görmek istediğini açıkladı.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA


Limak'ın kurucusu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili Akşam'a konuştu. Dünyaca ünlü futbol fenomeni Lionel Messi'nin böyle bir ziyarette bulunmasından ve Limak çalışanlarının kendisine yardımcı olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Özdemir, "Messi, evine gelirken izin almak zorunda değil. Messi'ye kim hayır diyecek. Ben de olsam kapıyı açıp, içeriye buyur ederdim. Konunun detaylarını tam olarak bilmiyorum ama bu ziyaret kimseyi rahatsız etmez" dedi.

"İNŞALLAH DÖNER"

Bir Türk şirketinin Barcelona gibi dünyaca ünlü bir kulübün tarihinde böyle önemli bir rol oynamasının önemine değinen Başkan Nihat Özdemir, kendisinin de stattan koltuk aldığını ve fırsat buldukça maçları izleyeceğini vurguladı. Barcelona'nın stadının gelecekte çok önemli finallere ev sahipliği yapmasının da gündemde olduğunu belirten Nihat Özdemir, Messi'nin "Oraya geri dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Barselona'yı çok özlüyoruz. Eşim, ben ve çocuklarım sürekli Barselona'dan, tekrar orada yaşama fikrinden bahsediyoruz. Stadyum bittiğinde oraya geri dönmek için çok heyecanlıyım" açıklamasını da, "İnşallah döner. Biz de onu keyifle izleriz" şeklinde değerlendirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.