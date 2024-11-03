Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş devre arasına 1-0 üstün girdiği maçta, Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın mağlubiyetinin ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu.
''NE OYNADI BUGÜN BEŞİKTAŞ?''
Beşiktaş'ın oyun anlayışına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Ne oynadı bugün Beşiktaş ya? 2 tane pozisyon yazmadım. Bir tane Ndour'un şutu var, bir tane Immobile çalım attı vurdu. Onun dışında bir tane pozisyon yok. Rafa Silva çalım atıyor, bir şeyler yapıyor. Gedson Fernandes koşuyor, işin ofansında etkili olan Gedson da yok. Semih Kılıçsoy'u hoca oyunda tuttu, daha iyi olmasını beklerdim. Ernest Muçi klas bir gol attı, Masuaku'nun da sahada yaptığı en iyi olaydı, çok iyi orta kesti" ifadelerini kullandı.
''BEYİN OLARAK ORADA DEĞİL''
Arthur Masuaku'nun performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Bütün gollerde Masuaku'nun tarafı, Masuaku'nun hataları... Masuaku'yla ilgili şunu söylüyorum, bizi çok dinlemiyorlar. Masuaku, bazen sahanın içinde vücut olarak orada, beyin olarak orada değil. Bugün ikinci yarıda yoktu yine beyin olarak" şeklinde konuştu.
''İNÖNÜ'DE Mİ MALEZYA'DA MI BELLİ DEĞİL''
Beşiktaş'ın gol yedikten sonra kırgın görüntü çizdiğini belirten Nihat Kahveci, "Kasımpaşa'da Aytaç Kara oyuna girdi, '20-25 metreden vurur şimdi' dedim. Aytaç Kara'nın da öyle bir özelliği var. 15 saniye sonra gol attı. Maçın gidişatı çok belli ediyor, ikinci yarı Kasımpaşa rahat geliyor üçüncü bölgeye. Beşiktaş orta sahasında, kenarlarında basan yok. Masuaku, İnönü Stadyumu'nda mı, Malezya'da mı belli değil. Sahada kafası yok, onun o taraftan her türlü geliyorlar. Oyunu izlerken anlıyorsun, bu Beşiktaş takımı gol yer" yorumunda bulundu.
Nihat Kahveci: ''Beyin olarak orada değil''
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında sergilediği performansı eleştirerek, "Ne oynadı bugün Beşiktaş? Masuaku sahada ama zihinsel olarak orada değil" dedi.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş devre arasına 1-0 üstün girdiği maçta, Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın mağlubiyetinin ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu.
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