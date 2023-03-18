Nicolo Zaniolo bu kez boş geçti

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, gelir gelmez oynadığı 2 hazırlık maçında da golünü atmıştı.



Zaniolo, geçen hafta ise Kasımpaşa karşısında sonradan oyuna girip ağları sarsarak galibiyeti getirmişti.



Okan Buruk, 23 yaşındaki öğrencisini Konyaspor mücadelesinde de 56. dakikada oyuna soktu. Zaniolo, zaman zaman etkili oldu, çektiği harika bir şutu Sehic güçlükle kornere çeldi. Ancak fiziken tam olarak hazır gözükmeyen yıldız futbolcu, 11 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti, rakiplerine 5 kez faul yaptı.



Zaniolo, sarı-kırmızılılarda ilk kez bir maçı boş geçti.





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