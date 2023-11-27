Nicolas Pepe: 'İyi bir puan aldık'

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, Sivasspor maçının ardından açıklama açıklama yaptı.
Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık." dedi.
Ayrıca, "Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık." dedi.
Ayrıca, "Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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