Nice, evinde Lyon'u 3 golle geçti!

ransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice, Olimpik Lyon'u konuk etti.



Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Nice 3-2 kazandı.



Nice'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Melvin Bard, 35. dakikada Sofiane Diop ve 55. dakikada Hitchem Boudaoui kaydetti. Lyon'un golü ise 29 ve 90+5. dakikada Pavel Sulc'dan geldi.



Maitland-Niles, 53. dakikada Lyon adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Nice, ligdeki puanını 11'e çıkardı. Olimpik Lyon ise 15 puanda kaldı.



Ligue 1'in 9. haftasında Nice, Rennes deplasmanında gidecek. Lyon ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.



