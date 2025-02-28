Neymar: 'Real Madrid açık çek teklif etti!'

Santos forması giyen Neymar, kariyerine dair önemli açıklamalara imza attı.



Brezilyalı yıldız, 2013 yılında Barcelona'ya transferinden önce Real Madrid'in kendisine açık çek teklif ettiğini söyledi.



Neymar, "Real Madrid'den gelen teklif açık bir çekti, bana istediğimi alabileceğimi söylediler. Real Madrid'de üç kat daha fazla para kazanabilirdim ama tüm kalbimle Barcelona'yı seviyordum. Ronaldinho, Barcelona'da oynamıştı ve ben de Messi ile birlikte oynamak istiyordum." dedi.



Kariyeriyle ilgili sürpriz bir Bayern Münih itirafında da bulunan Neymar, "Pep Guardiola ile birlikte neredeyse Bayern Münih'e gidiyordum. Pep bana, "Seninle sözleşme imzalamak istiyorum. Hangi kulübe gidersem gideyim seni yanımda götürmek istiyorum. Seni dünyanın en iyi oyuncusu yapacağım." dedi. Bana bir kağıt parçası gösterdi, bilgisayarını açtı ve nerede oynayacağımı söyledi. Pep ayrıca, "Eğer bir sezon 60 gol atmazsan adımı değiştireceğim" dedi. Hangi takım olduğunu sordum ama söyleyemeyeceğini söyledi ama sonra onu ikna ettim ve, "Bayern'e imza atağım" dedi." sözlerini sarf etti.



Guardiola'nın ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmayan Neymar, "Sonunda Barcelona'ya imza atmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.



2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya giden Neymar, daha sonra PSG ve Al Hilal formaları giymesinin ardından bu yıl Santos'a geri dönmüştü.



