Neymar'ın ayakkabılarını ayağından çaldılar

Yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı'yla Ekvador maçı için takım otobüsünden indikten sonra otele yürürken saldırıya uğradı.
Ekvador maçı öncesinde yaşanan olayda Neymar, takımın kamp yapacağı otele giriş yaparken 2 kişinin saldırısına maruz kaldı. İki saldırgan, saatlerdir bekledikleri Neymar'ın üzerine doğru koşarak ayakkabılarını çalmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran Neymar'a güvenlik görevlileri yardımcı olmaya çalışsa da saldırganlar Brezilyalı yıldızın ayakkabılarını çalarak olay yerinden ayrıldı.
Olay sonrası Neymar ayakkabıları olmadan otele giriş yaptı.
Ekvador maçı öncesinde yaşanan olayda Neymar, takımın kamp yapacağı otele giriş yaparken 2 kişinin saldırısına maruz kaldı. İki saldırgan, saatlerdir bekledikleri Neymar'ın üzerine doğru koşarak ayakkabılarını çalmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran Neymar'a güvenlik görevlileri yardımcı olmaya çalışsa da saldırganlar Brezilyalı yıldızın ayakkabılarını çalarak olay yerinden ayrıldı.
Olay sonrası Neymar ayakkabıları olmadan otele giriş yaptı.