Neymar'ın ayakkabılarını ayağından çaldılar

Neymar, Brezilya Milli Takımı ile Ekvador maçı için kamp yapılan otele giriş yaptığı sırada saldırıya uğradı ve ayakkabılarını çaldırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Neymar'ın ayakkabılarını ayağından çaldılar
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05 Haziran 2021 00:45
Yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı'yla Ekvador maçı için takım otobüsünden indikten sonra otele yürürken saldırıya uğradı.

Ekvador maçı öncesinde yaşanan olayda Neymar, takımın kamp yapacağı otele giriş yaparken 2 kişinin saldırısına maruz kaldı. İki saldırgan, saatlerdir bekledikleri Neymar'ın üzerine doğru koşarak ayakkabılarını çalmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran Neymar'a güvenlik görevlileri yardımcı olmaya çalışsa da saldırganlar Brezilyalı yıldızın ayakkabılarını çalarak olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası Neymar ayakkabıları olmadan otele giriş yaptı.

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