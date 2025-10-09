09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Newcastle United, Sörloth'un peşinde

Isak'ın ayrılığı sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Newcastle United, rotayı Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a çevirdi.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kış transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
 
Yaz transfer döneminin son gününde Alexander Isak'ın Liverpool'a transfer olmasıyla golcü arayışlarına hız veren İngiliz kulübü, rotasını Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a çevirdi.
 
MADRID DERBİSİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLDİ
 
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın gözlemcileri, Sörloth'u Atletico Madrid – Real Madrid derbisinde yerinde izledi. Metropolitano Stadyumu'nda bulunan İngiliz temsilcilerinin, Norveçli golcünün performansından oldukça etkilendiği ve oyuncunun adını transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.
 
POZİTİF RAPOR: PREMIER LİG'E UYGUN
 
Sörloth'un derbide attığı gol ve özellikle Huijsen ve Carreras gibi savunmacılar arasından yaptığı kafa vuruşları, Newcastle gözlemcilerinin dikkatini çeken başlıca detaylar arasında yer aldı. Oyuncunun fiziki gücü ve hava toplarındaki etkinliği, onu Premier Lig'e uygun bir profil haline getiriyor.
 
BONSERVİS ENGEL DEĞİL
 
Isak için ödenen 150 milyon Euro'luk bonservis, Newcastle'ın yeni golcü transferinde maddi sınır tanımayacağının sinyallerini veriyor. Bu durum, İngiliz kulübünün gözünü doğrudan Atletico Madrid'in 9 numaralı formasını giyen Sörloth'a çevirdiğini gösteriyor.
 
TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
 
Ancak transferin gerçekleşmesi için birkaç önemli detay bulunuyor. Atletico Madrid, Sörloth'u geçtiğimiz yaz 32 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulübün oyuncuyu gönderip göndermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
 
Öte yandan, Sörloth'un 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, yaklaşık 3 milyon Euro'luk maaşının iyileştirilmesi beklentisi olduğu ifade ediliyor. Villarreal'in de oyuncunun sonraki satışından %20 pay alma hakkı bulunuyor.
 
Gözler şimdi Ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Newcastle'ın, Norveçli yıldız için resmi girişimlere başlaması an meselesi.
