Newcastle United, Sörloth'un peşinde

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kış transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Yaz transfer döneminin son gününde Alexander Isak'ın Liverpool'a transfer olmasıyla golcü arayışlarına hız veren İngiliz kulübü, rotasını Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a çevirdi.

MADRID DERBİSİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın gözlemcileri, Sörloth'u Atletico Madrid – Real Madrid derbisinde yerinde izledi. Metropolitano Stadyumu'nda bulunan İngiliz temsilcilerinin, Norveçli golcünün performansından oldukça etkilendiği ve oyuncunun adını transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

POZİTİF RAPOR: PREMIER LİG'E UYGUN

Sörloth'un derbide attığı gol ve özellikle Huijsen ve Carreras gibi savunmacılar arasından yaptığı kafa vuruşları, Newcastle gözlemcilerinin dikkatini çeken başlıca detaylar arasında yer aldı. Oyuncunun fiziki gücü ve hava toplarındaki etkinliği, onu Premier Lig'e uygun bir profil haline getiriyor.

BONSERVİS ENGEL DEĞİL

Isak için ödenen 150 milyon Euro'luk bonservis, Newcastle'ın yeni golcü transferinde maddi sınır tanımayacağının sinyallerini veriyor. Bu durum, İngiliz kulübünün gözünü doğrudan Atletico Madrid'in 9 numaralı formasını giyen Sörloth'a çevirdiğini gösteriyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Ancak transferin gerçekleşmesi için birkaç önemli detay bulunuyor. Atletico Madrid, Sörloth'u geçtiğimiz yaz 32 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Kulübün oyuncuyu gönderip göndermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Sörloth'un 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen, yaklaşık 3 milyon Euro'luk maaşının iyileştirilmesi beklentisi olduğu ifade ediliyor. Villarreal'in de oyuncunun sonraki satışından %20 pay alma hakkı bulunuyor.

Gözler şimdi Ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Newcastle'ın, Norveçli yıldız için resmi girişimlere başlaması an meselesi.