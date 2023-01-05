Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.



Howe yaptığı açıklamada, Portekizli yıldızın Newcastle'a transfer olacağı söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.



Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim için bu çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.



Al Nassr'a imza atan Ronaldo ise yaptığı açıklamada, "Avrupa'da işim bitti." ifadelerini kullanmıştı.



NE OLMUŞTU?



İspanyol basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ve Newcastle United'ın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Portekizli yıldızın İngiliz ekibine transfer olacağı iddia edilmişti.





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