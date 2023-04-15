Newcastle'a Aston Villa çelmesi!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Newcastle'a Aston Villa çelmesi!
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15 Nisan 2023 16:32
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jacob Ramsey ile 64 ve 83. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.

ASTON VILLA, NEWCASTLE UNITED'IN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Aston Villa üst üste 5. maçını kazanırken Newcastle United'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 

Galibiyetin ardından Aston Villa puanını 50'ye yükseltti. Newcastle United ise 56 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Aston Villa, Brentford'a konuk olacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.

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