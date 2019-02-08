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New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi

NBA takımlarından New York Knicks, FETÖ firarisi Enes Kanter'i gönderdiğini açıkladı.

Kaynak: AA
New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi
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08 Şubat 2019 17:19

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York KnicksFetullahçı Terör Örgütü (FETÖfirarisi Enes Kanter'i gönderdi.

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

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