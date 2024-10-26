Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Danilos Pizza'yı 87-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!
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26 Ekim 2024 19:34
 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Danilos Pizza'yı 87-67 yendi.

Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı. Danilos Pizza ise 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Burak Yılmaz, Ramazan Sezer Baran, Melikşah Mercan

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 9, Wallace 21, Nared 11, Serfa 19, Kübra Yaylacı, Rojin Yolcu, Merve Arı 4, Merve Uygül Bostancı, Elif Çayır 2, Sevgi Tonguç 8, Başak Altunbey 4

Danilos Pizza: Henderson 12, Gizem Mürüvet Uca 12, Mompremier 30, Palevikova 4, Walker 5, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 3, Nihal Güngör Yıldırım 1, Yağmur Bul

1. Periyot: 24-8

Devre: 50-28

3. Periyot: 69-47

Beş faulle oyundan çıkan: 32.39 Merve Uygül Bostancı (Nesibe Aydın)

 

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