Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Danilos Pizza'yı 87-67 yendi.
Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı. Danilos Pizza ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Burak Yılmaz, Ramazan Sezer Baran, Melikşah Mercan
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 9, Wallace 21, Nared 11, Serfa 19, Kübra Yaylacı, Rojin Yolcu, Merve Arı 4, Merve Uygül Bostancı, Elif Çayır 2, Sevgi Tonguç 8, Başak Altunbey 4
Danilos Pizza: Henderson 12, Gizem Mürüvet Uca 12, Mompremier 30, Palevikova 4, Walker 5, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 3, Nihal Güngör Yıldırım 1, Yağmur Bul
1. Periyot: 24-8
Devre: 50-28
3. Periyot: 69-47
Beş faulle oyundan çıkan: 32.39 Merve Uygül Bostancı (Nesibe Aydın)
Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı. Danilos Pizza ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Burak Yılmaz, Ramazan Sezer Baran, Melikşah Mercan
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 9, Wallace 21, Nared 11, Serfa 19, Kübra Yaylacı, Rojin Yolcu, Merve Arı 4, Merve Uygül Bostancı, Elif Çayır 2, Sevgi Tonguç 8, Başak Altunbey 4
Danilos Pizza: Henderson 12, Gizem Mürüvet Uca 12, Mompremier 30, Palevikova 4, Walker 5, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 3, Nihal Güngör Yıldırım 1, Yağmur Bul
1. Periyot: 24-8
Devre: 50-28
3. Periyot: 69-47
Beş faulle oyundan çıkan: 32.39 Merve Uygül Bostancı (Nesibe Aydın)