Nenad Bjelica yıldızını belirledi

Son zamanlarda gösterdiği performansla göz dolduran Abdülkadir Ömür, Bjelica'nın gelecek sezon planında ilk sırada yer alıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica yıldızını belirledi
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24 Mayıs 2023 12:28
Trabzonspor, Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederken sahada Abdülkadir Ömür mükemmel bir performans sergiledi. Yaptığı 2 asistle maçı koparan isimlerin başında gelen 23 yaşındaki oyuncu, Nenad Bjelica'nın gözdelerinden. Hırvat hoca gelecek sezon ana planlarını Abdülkadir Ömür üzerinden kuruyor. Onun hem hızından hem çalım yeteneğinden hem de oyun görüşünden maksimum düzeyde faydalanmak istiyor.

3 GOL 4 ASİST

Sezon başından beri istediği performansı vermekte zorlanan Abdülkadir Ömür bu sezon çıktığı 40 maçta yalnızca 3 gol 4 asistlik katkı sağlayabildi.

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