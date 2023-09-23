Nenad Bjelica'nın yeni gözdesi Enis Bardhi!

Trabzonspor'da geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Enis Bardhi, Nenad Bjelica'nın bu seneki yıldızı haline geldi.
Çaykur Rizespor karşısında 1 asist yapan ve Kasımpaşa maçında 2 gol atan 28 yaşındaki on numara, son olarak Beşiktaş mücadelesinde de 1 gol pası vererek skora etki etti. Bardhi, gözüne şimdi Hatayspor'u kestirdi. Seriye bağlayan Kuzey Makedonyalı yıldız, bu maçı da boş geçmek istemiyor.
Özellikle Bjelica yönetiminde geçirilen kamp döneminin en öne çıkan isimlerinden biri olan Bardhi, gönderilmesi planlanan oyuncular arasındayken bir anda takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
Bjelica'nın sisteminin kendisine çok uygun olduğunu ifade eden Bardhi, "Takımda fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir seviye yakaladık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var ve ben daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş karşısında kazanmak takım olarak bize çok iyi geldi ve bunu Hatayspor'a karşı da devam ettirmek istiyoruz. Hocamızın planları bana ve oyun görüşüme çok uygun. Kendimi çok iyi hissediyorum" açıklamasında bulundu.
Çaykur Rizespor karşısında 1 asist yapan ve Kasımpaşa maçında 2 gol atan 28 yaşındaki on numara, son olarak Beşiktaş mücadelesinde de 1 gol pası vererek skora etki etti. Bardhi, gözüne şimdi Hatayspor'u kestirdi. Seriye bağlayan Kuzey Makedonyalı yıldız, bu maçı da boş geçmek istemiyor.
Özellikle Bjelica yönetiminde geçirilen kamp döneminin en öne çıkan isimlerinden biri olan Bardhi, gönderilmesi planlanan oyuncular arasındayken bir anda takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
Bjelica'nın sisteminin kendisine çok uygun olduğunu ifade eden Bardhi, "Takımda fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir seviye yakaladık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var ve ben daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş karşısında kazanmak takım olarak bize çok iyi geldi ve bunu Hatayspor'a karşı da devam ettirmek istiyoruz. Hocamızın planları bana ve oyun görüşüme çok uygun. Kendimi çok iyi hissediyorum" açıklamasında bulundu.