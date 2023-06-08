Galatasaray, Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve büyük bir sevinç yaşadı. Milliyet Gazetesi'nde Erden Timur'un Victor Nelsson'u takımda kalmaya nasıl ikna ettiği yer aldı. İşte yaşananlar...
NELSSON NASIL TAKIMDA KALDI?
Sezon başında eylülün ilk haftası... Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, 25 milyon euroya çıkış maddesi bulunan Nelsson'a da transferin bitmesine bir hafta kala teklif yapıyor.
Taktik, Marcao'daki ile aynı... 25 milyonu ödememek için Nelsson'a, "Sen gitmek istemediğinde diret, gerisi bizde" diyerek bel altı çalışmalarına giriyorlar. Pazarlık gücü düşen Galatasaray'a ilk önerilen bonservis, sadece 10 milyon euro...
ERDEN TİMUR, TAKIMA NE DEDİ?
Kafası karışan Danimarkalı stoper, konuşmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un kapısını çalıyor. Ama önce temmuz ayındaki Avusturya kampına geri dönelim. Timur, kamptaki ilk toplantıda futbolculara şunları söylüyor:
"Benim Galatasaray'daki misyonum sadece şampiyon olmak değil. Ben yapacağım bir işle ilgili kararsız kaldığımda 2 soru sorarım. Annem babam bu durumda ne yapmamı ister? Veya ben çocuğumun ne yapmasını isterim? Ben kendi çocuğumun sadece şampiyonluğu ve başarıyı önemseyen bir yerde olmasını istemem. Hayallerine değer verilen bir yerde olmasını isterim. Benim burdaki misyonum, hayallerinize ulaştırmak için size destek olmak. Her birimizin misyonu da bu. Birbirimizi hayallerimize taşımak."
NELSSON'UN HAYALİ
Nelsson, Timur'un odasına girip o konuşmayı hatırlatıyor ve, "Başkan, sen bize böyle söylemiştin. Benim hayalim, Avrupa'nın en iyi 5 stoperinden biri olduğumu kanıtlamak" diye konuşuyor.
"Tamam" diyor Timur: "Eğer senin, arkadaşlarının ve kulübün hayali kesişiyorsa, sana destek olacağım. Sorumluluğu üzerime alıp herkesi ikna edeceğim. Senin hayalin belli ve kafan karıştı. Kulübün hayali şampiyonluk. Arkadaşlarının hayali ise başarılı olmak. Üçünü birden gerçekleştirmeliyiz. O yüzden senin yerine, senin gibi birini bulmalıyız. Ayrıca Sevilla etik davranıp ahlak dışı bir yola girmezse seni göndereceğim."
TİMUR: "HAYALİNE ÖNEM VERİYORUM"
Bu konuşmadan sonraki 3 gün çok çetin geçiyor. Sevilla bonservis teklifini önce 13'e, sonra da 17 milyon euroya yükseltiyor. Galatasaray da yeni stoper bakıyor. Transfer süresinin bitmesine yakın Timur, Nelsson ve babasını çağırıp durumu aktarıyor:
"Normalde 100 insanın 99'u bir stoperini aldıktan sonra ikincisini de isteyen kulüple konuşmaz bile. Üstelik transfer döneminin bitmesine bir hafta kala. Ama ben senin hayaline önem verdiğim için elimden geleni yapıyorum. Olmazsa da darılma gücenme yok."
NELSSON BİR ANDA VAZGEÇTİ
Nitekim Galatasaray yerini dolduramadığı için Nelsson'u göndermedi. Bu transferin gerçekleşmemesi aslında iki tarafın ortak kararı ile oldu. Yıldız stoper, süreç içinde Galatasaray'ın samimi olduğuna, Sevilla'nın ise fiyat kırmak için hileler yaptığına inandı.
Timur'un kapıyı kapamayıp sıcak diyaloğu sürdürmesi, kalması için ikna çabaları amacına ulaştı ve o Nelsson şampiyonluk sezonunun en kritik adamlarından biri oldu. Kaldığı için mutsuz olacak bir Nelsson'la bu yolu yürümek imkansızdı belki de...
NELSSON NASIL TAKIMDA KALDI?
Sezon başında eylülün ilk haftası... Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, 25 milyon euroya çıkış maddesi bulunan Nelsson'a da transferin bitmesine bir hafta kala teklif yapıyor.
Taktik, Marcao'daki ile aynı... 25 milyonu ödememek için Nelsson'a, "Sen gitmek istemediğinde diret, gerisi bizde" diyerek bel altı çalışmalarına giriyorlar. Pazarlık gücü düşen Galatasaray'a ilk önerilen bonservis, sadece 10 milyon euro...
ERDEN TİMUR, TAKIMA NE DEDİ?
Kafası karışan Danimarkalı stoper, konuşmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un kapısını çalıyor. Ama önce temmuz ayındaki Avusturya kampına geri dönelim. Timur, kamptaki ilk toplantıda futbolculara şunları söylüyor:
"Benim Galatasaray'daki misyonum sadece şampiyon olmak değil. Ben yapacağım bir işle ilgili kararsız kaldığımda 2 soru sorarım. Annem babam bu durumda ne yapmamı ister? Veya ben çocuğumun ne yapmasını isterim? Ben kendi çocuğumun sadece şampiyonluğu ve başarıyı önemseyen bir yerde olmasını istemem. Hayallerine değer verilen bir yerde olmasını isterim. Benim burdaki misyonum, hayallerinize ulaştırmak için size destek olmak. Her birimizin misyonu da bu. Birbirimizi hayallerimize taşımak."
NELSSON'UN HAYALİ
Nelsson, Timur'un odasına girip o konuşmayı hatırlatıyor ve, "Başkan, sen bize böyle söylemiştin. Benim hayalim, Avrupa'nın en iyi 5 stoperinden biri olduğumu kanıtlamak" diye konuşuyor.
"Tamam" diyor Timur: "Eğer senin, arkadaşlarının ve kulübün hayali kesişiyorsa, sana destek olacağım. Sorumluluğu üzerime alıp herkesi ikna edeceğim. Senin hayalin belli ve kafan karıştı. Kulübün hayali şampiyonluk. Arkadaşlarının hayali ise başarılı olmak. Üçünü birden gerçekleştirmeliyiz. O yüzden senin yerine, senin gibi birini bulmalıyız. Ayrıca Sevilla etik davranıp ahlak dışı bir yola girmezse seni göndereceğim."
TİMUR: "HAYALİNE ÖNEM VERİYORUM"
Bu konuşmadan sonraki 3 gün çok çetin geçiyor. Sevilla bonservis teklifini önce 13'e, sonra da 17 milyon euroya yükseltiyor. Galatasaray da yeni stoper bakıyor. Transfer süresinin bitmesine yakın Timur, Nelsson ve babasını çağırıp durumu aktarıyor:
"Normalde 100 insanın 99'u bir stoperini aldıktan sonra ikincisini de isteyen kulüple konuşmaz bile. Üstelik transfer döneminin bitmesine bir hafta kala. Ama ben senin hayaline önem verdiğim için elimden geleni yapıyorum. Olmazsa da darılma gücenme yok."
NELSSON BİR ANDA VAZGEÇTİ
Nitekim Galatasaray yerini dolduramadığı için Nelsson'u göndermedi. Bu transferin gerçekleşmemesi aslında iki tarafın ortak kararı ile oldu. Yıldız stoper, süreç içinde Galatasaray'ın samimi olduğuna, Sevilla'nın ise fiyat kırmak için hileler yaptığına inandı.
Timur'un kapıyı kapamayıp sıcak diyaloğu sürdürmesi, kalması için ikna çabaları amacına ulaştı ve o Nelsson şampiyonluk sezonunun en kritik adamlarından biri oldu. Kaldığı için mutsuz olacak bir Nelsson'la bu yolu yürümek imkansızdı belki de...
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