Nelsson bu kez İtalyanların gözdesi

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Victor Nelsson, bu kez İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu.
Nelsson ile İtalya'dan Napoli ve Hellas Verona ilgileniyor.
Danimarkalı savunma oyuncusu için daha önce de Anderlecht, Real Betis ve Burnley gündeme gelmişti.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Nelsson ile İtalya'dan Napoli ve Hellas Verona ilgileniyor.
Danimarkalı savunma oyuncusu için daha önce de Anderlecht, Real Betis ve Burnley gündeme gelmişti.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.