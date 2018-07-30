GÜNEŞ'TEN SONRA ORMAN DA AÇIKLADI

"Negredo çok önemli bir kariyer, çok iyi bir oyuncu, çok da sevdiğimiz bir oyuncu. Geçen sene bekleneni veremese bile taraftar çok sahip çıktı. Şöyle bir dezavantajı oluştu. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken, santraforlar inanılmaz başarılı işler yaptılar. Böyle olunca da beklenti çok yüksek. Negredo elinden gelen gayreti gösterse de, camianın beklediği performansa ulaşamadı, buna hocası da dahil. Şenol hoca bunu dile getirdi. Hayatın gerçekleri var. Duygusallık kolay da, icraati yapmak başka şey. Bir oyuncuya talip çıktı diyelim, gideceğim diyor, kulüp tarafından olunca farklı bakılıyor. Biz Sosa'yı göndermek istememiştik. Ben gitmek istiyorum dedi ve seviyoruz, kal dedik, dinlemedi, gitti. Oyuncu ile alakalı olunca bu oluyor da, kulüp tarafında da stratejiler değişiyorsa, bunu ifade ediyoruz. Negredo benim de, hocanın da sevdiği bir oyuncu ama ülkenin de, Beşiktaş'ın da gerçekleri aynı değil. Geçen sene şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımdık, bu sene değiliz. Ona göre de hareket edeceğiz" sözlerini paylaştı.

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Beşiktaş'ta Alvaro Negredo için ayrılık hamlesi! Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo, Beşiktaş yönetimi tarafından Fulham'a teklif edildi…Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo'yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham'da oynamasına destek olma sözü verdiler.Fulham'ın Negredo'yla ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama İspanyol golcünün, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.Öte yandan Şenol Güneş'in Negredo'yu istemediğinin sinyalini kamp döneminin başında vermesinin ardından başkan Fikret Orman'dan da net şekilde ayrılık açıklaması geldi.Fikret Orman