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Negredo'nun peşinde 3 İspanyol

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Negredo'nun peşinde La Liga'da 3 takım düştü.

Kaynak: Takvim
Negredo'nun peşinde 3 İspanyol
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29 Temmuz 2018 06:28
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği İspanyol golcü Alvara Negredo'nun peşine La Liga temsilcisileri düştü.

Beşiktaş'ın satmayı planladığı Negredo'nun Getafe, Levante ve Real Betis kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.

3 kulübün Negredo için teklif yapmak için uygun şartların oluşmasını beklediği belirlendi.

Negredo ile Katar ve Suudi Arabistan'dan da talipler var.



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