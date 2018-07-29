Negredo'nun peşinde 3 İspanyol

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği İspanyol golcü Alvara Negredo'nun peşine La Liga temsilcisileri düştü.Beşiktaş'ın satmayı planladığı Negredo'nun Getafe, Levante ve Real Betis kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.3 kulübün Negredo için teklif yapmak için uygun şartların oluşmasını beklediği belirlendi.Negredo ile Katar ve Suudi Arabistan'dan da talipler var.